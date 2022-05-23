طقس اليوم في البحيرة.. معتدل مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة

تشهد محافظة البحيرة اليوم طقس معتدل مع ارتفاع في درجات الحرارة مع سطوع لأشعة الشمس علي مختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من الرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة أمس.

كما شهدت المدن الساحلية ادكو رشيد المحمودية بمحافظة البحيرة أمس سقوط أمطار خفيفة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية وهبوب رياح خلال الأيام الماضية.

توقعات طقس البحيرة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الإثنين، معتدل نهارًا، لطيف ليلًا.

ويكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا يشهد طقسا غائما جزئيا، ونشاط للرياح.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، وإرتفاع الموج فيه (1.5: 2.25) متر، على أن يكون إتجاه الرياح، شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى بلغت 28 درجة مئوية وبلغت الصغري 19 درجة مئوية وسط هبوب رياح خفيفة محملة بالرمال والأتربة.

طقس القاهرة والمحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم سجلت القاهرة الصغرى 20 والعظمى 31 درجة مئوية، وفي البحيرة بلغت الصغرى 19 والعظمى 28 درجة مئوية.

فيما سجلت درجات الحرارة في عروس البحر الصغرى 18 والعظمى 26 درجة مئوية، وفي بلطيم بلغت الصغرى 18 درجة مئوية والعظمى 26 درجة، وبلغت الصغري فى مطروح 17 والعظمى 23 درجة.

وفي بورسعيد بلغت الصغرى 18 والعظمى 26 درجة مئوية، ودمياط الصغرى 17 والعظمى 26 درجة ، وسجلت الصغرى في الشرقية 20 والعظمى 31 درجة مئوية، وفي الإسماعيلية سجلت الصغرى 18 والعظمى 32 درجة مئوية.

و فى أسيوط بلغت الصغرى 19 والعظمى 33 درجة، و سوهاج سجلت الصغرى 20 والعظمى 33 درجة، وسجلت الصغري فى قنا 22 والعظمى 34 درجة.