الإعلامي أحمد الدريني لـ«السفيرة عزيزة»: القناة الوثائقية رافد معرفي كبير للمصريين

قال الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن جداول عرض الأفلام وإعادتها ستذاع من وقت لآخر على شاشة القناة الوثائقية، وسيذاع الجزء الأول من حوار أمير داعش اليوم، والثاني يوم الثلاثاء المقبل، والثالث يوم الخميس في التاسعة مساء، وأول 8 دقائق سيظهر بث القناة على جميع قنوات المتحدة بشكل مشترك.

الشخصيات التاريخية

وأوضح «الدريني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن الهدف من تناول الشخصيات التاريخية في مصر يأتي في إطار تناول خيط من نسيج وطني كبير له ماضي عريق، لافتا إلى أن فيلم «فرقة رضا» يعتبر تأريخ للسياسة المصرية والواقع الاجتماعي والسياسي، ويوسف أدريس ليس فيلما أدبيا بل تحولات وانتقالات ومعارف شهدتها مصر في مختلف المجالات والاتجاهات.

القناة الوثائقية

وأشار رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن الهدف من القناة الوثائقية أن تكون رافدا معرفيا كبيرا للمصريين يوثق ويحكي الحكاية المصرية المنسية على مدار السنوات الماضية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.