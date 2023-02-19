أحمد الدريني: حوار القناة الوثائقية مع أمير داعش كشف عن نقطة التحول في حياته

قال الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن أمير تنظيم داعش السابق في حواره مع القناة الوثائقية كشف عن أنه من بيئة ميسورة وتخرج في كلية من كليات القمة، ولا يزال حتى الآن يقرأ ويطلع ولديه وعي بالعالم ومدرك لكل ما يحدث حوله.

الانضمام للميليشيات

وأوضح «الدريني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن الحوار الذي أجرته القناة الوثائقية كشفت عن نقطة التحول والمحطات التي مر بها في رحلته من كلية الطب إلى الاقتصاد والعلوم السياسية ثم إلى ليبيا، وانضمامه لإحدى المليشيات ثم عودته لمصر وانتقاله بعد ذلك لسوريا.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.