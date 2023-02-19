عروض فلكلورية لـ21 فرقة شعبية في مهرجان أسوان للفنون

واصلت 21 فرقة للفنون الشعبية الدولية والعربية والإفريقية والمصرية عروضها داخل 14 موقعا ثقافيا، قدمت خلالها لوحات من الرقصات الفنية والأغاني التراثية والوطنية ضمن مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجاري، وسط إقبال وحضور جماهيري كبير، وفي أجواء من البهجة والكرنفال والعروض الفلكولورية التي عمت جميع مراكز ومدن المحافظة، وبرعاية من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

توفير كافة أوجه الدعم لمختلف الفعاليات الجارية

ووجه اللواء أشرف عطية المسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم لمختلف الفعاليات الجارية من خلال الاستمرار في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة في مواقع العروض، بجانب التأكد من توافر وسائل الأمان والحماية والسلامة المهنية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل بإعتبار ذلك ماراثون ثقافي وفني سنوى يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لأسوان، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطني أسوان بمختلف مدنها ومراكزها.

تنفيذ البرنامج الفني المتنوع الخاص بفعاليات مهرجان أسوان

وفى نفس السياق أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان بأنه جارى تنفيذ البرنامج الفني المتنوع الخاص بفعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون والتي تجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية وتشارك فيها فرق الفنون الشعبية والتلقائية لـ 10 دول هى فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا، لافته إلى أن هناك 11 فرقة مصرية هى أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية بالإسكندرية والإسماعيلية والعريش والشرقية .