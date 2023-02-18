انتهاء 90% من أعمال المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش أسوان

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن إنهاء 90% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان، والجاري تنفيذه بطول 4 كيلو، وبدأ في مطلع 2022، ومخطط الانتهاء منه منتصف العام الحالي، ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتي لم تشهدها منذ عام 1964.

محافظ أسوان يتابع المشروع

وتابع محافظ أسوان المشروع الذي يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعوني والنوبي بمناسيب تدريجية مبهرة، بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، بالإضافة إلى ممشى زجاجي لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة، مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الاستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بطول 9 كيلو بكورنيش النيل الجديد، تواكباً مع تحقيق السيولة المرورية ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة.

استخدام مواد حجرية

وأكد استخدام المواد المحجرية المحلية في المشروعين، وخاصة الجرانيت والرخام مع التشكيلات التصميمية ذات طابع تراثي يعبر عن أصالة وتاريخ أسوان العريق.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لطريق كورنيش إدفو بطول 2 كيلومترا، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل المدينة، موضحاً أن إحلال وتجديد البنية التحتية شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء، حيث سيتم بالتوازي إنهاء التشطيبات النهائية بالكورنيش والمتمثلة في تركيب المقاعد والبرجولات ودهان الأسوار.