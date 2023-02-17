برنامج «أيمن وسكر» في زيارة لمعبد حتشبسوت.. ورحلة بالمركب إلى أسوان

شهدت حلقة اليوم من برنامج «أيمن وسكر»، الذي يقدمه أيمن مصطفى على قناة «ON» استقلال أيمن وعبد العظيم، سيارة للذهاب إلى معبد حتشبسوت، وقال مقدم البرانمج إن قدس الأقداس أكثر مكان مقدس في المعبد، ولا يدخله إلا الكهنة والملكة حتشبسوت.

وخلال البحث عن «النسناس» وجدا حفلا على مركب نيلي وبداخلها الفتاة التائهة التي تحمل النسناس، واستردا «سكر»، ونصح «أيمن» الجميع بزيارة الأقصر وتجربة مركب «دهبية»، إذ انطلقت بهما لأسوان.

برنامج «أيمن وسكر»

وكشف أيمن مصطفى، قبل ذلك، عن تفاصيل برنامج «أيمن وسكر»، وقال إن الهدف منه هو تقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر وجذب العديد من السياح إليها، ويستهدف البرنامج الطفل في المقام الأول، مؤكدًا أنه استعان بحيوان النسناس من أجل جذب الأطفال والكبار لمشاهدة البرنامج.