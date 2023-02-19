إنشاء وحدة حسابية مستقلة للقطاع الصحي في الفرافرة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم الموافقة على إنشاء وحدة حسابية مستقلة خاصة بالإدارة الصحية بالفرافرة، تيسيرًا على العاملين بالقطاع الصحي بالفرافرة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

محروس: تدريب الكوادر البشرية لإدارة المنظومة الحسابية بالفرافرة

وأوضح، الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان صحفي له، أنه تم تدريب الكوادر البشرية لإدارة المنظومة الحسابية بالفرافرة والتي تشمل جميع العاملين بالإدارة الصحية ومستشفى الفرافرة المركزي بعد أن كانت تابعة للوحدة الحسابية لمديرية الشئون الصحية.

المرة الأولى التي تنفصل فيها إدارة حسابية بكافة محافظات الجمهورية

وأضاف «محروس»، أن هذه هي المرة الأولى التي تنفصل فيها إدارة حسابية بكافة محافظات الجمهورية وذلك نظراً لما يعانيه الموظفون العاملين بالإدارة الصحية لمركز الفرافرة من بعد المسافة بين المركز وبين الادارة المركزية والتي يوجد مقرها بالخارجة حيث كان يعانون الموظفين كل أسبوع من السفر 750 كيلو، للحضور إلى مركز الفرافرة بشكل دوري مما أرهق ذلك الموظفون بالإدارة الصحية وطالبنا وزارة المالية بناءً على تعليمات محافظ الوادي الجديد للعمل على استقلالية الوحدة الحسابية للإدارة الصحية بالفرافرة.