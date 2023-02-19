رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إنشاء وحدة حسابية مستقلة للقطاع الصحي في الفرافرة

كتب:

هدير محمود
08:30 م | الأحد 19 فبراير 2023
محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم الموافقة على إنشاء وحدة حسابية مستقلة خاصة بالإدارة الصحية بالفرافرة، تيسيرًا على العاملين بالقطاع الصحي بالفرافرة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

محروس: تدريب الكوادر البشرية لإدارة المنظومة الحسابية بالفرافرة

وأوضح، الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان صحفي له، أنه تم تدريب الكوادر البشرية لإدارة المنظومة الحسابية بالفرافرة والتي تشمل جميع العاملين بالإدارة الصحية ومستشفى الفرافرة المركزي بعد أن كانت تابعة للوحدة الحسابية لمديرية الشئون الصحية.

المرة الأولى التي تنفصل فيها إدارة حسابية بكافة محافظات الجمهورية

وأضاف «محروس»، أن هذه هي المرة الأولى التي تنفصل فيها إدارة حسابية بكافة محافظات الجمهورية وذلك نظراً لما يعانيه الموظفون العاملين بالإدارة الصحية لمركز الفرافرة من بعد المسافة بين  المركز وبين الادارة المركزية والتي يوجد مقرها بالخارجة حيث كان يعانون الموظفين كل أسبوع من السفر 750 كيلو، للحضور إلى مركز الفرافرة بشكل دوري مما أرهق ذلك الموظفون بالإدارة الصحية وطالبنا وزارة المالية بناءً على تعليمات محافظ الوادي الجديد للعمل على استقلالية الوحدة الحسابية للإدارة الصحية بالفرافرة. 

اقرأ المزيد:

وزير الصحة يشهد المحاضرة التعريفية للملتحقين بزمالة الأشعة التداخلية

«الصحة»: فحص 1.8 مليون سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة المرأة

«الصحة» تحتفل بمرور 8 سنوات على افتتاح عيادات الدعم النفسي «واحة»

«الصحة» توجه رسالة عاجلة إلى جروب «الماميز» بشأن أدوية السخونية

«الصحة» تنصح المواطنين بتناول الشوكولاتة للتغلب على اكتئاب فصل الشتاء

أضرار السجائر الإلكترونية على الصحة: «كادت تنهي حياة فتاة بريطانية»
بقلم هدير محمود