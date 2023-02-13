الفنان محمد نور: «بقضي الفالنتاين في الشغل وتاني يوم بخرج مراتي»

كشف الفنان محمد نور عن طقوسه في عيد الحب، قائلا:«بيبقى عندي شغل، وعندي حفلة بكرة، وبخرج تاني يوم مع زوجتي»، مضيفا أن فيلمه الجديد «الحب بتفاصيله» يتناول الحب بأحداث رومانسية وأغان كثيرة، موضحًا: «الأفلام اللي فيها لايت كوميدي قلت، والأغاني مبقتش كتيرة في الأفلام، والحمد لله الفيلم اتعرض في وقت كويس، وقريب للبيت وفيه ولاد صغار، والحمد لله الفيلم عامل شغل كويس».

فريق عمل متكامل

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»:«الكواليس كانت مميزة للغاية، كنا فريق عمل متكامل، كنا نتعاون في كل تفاصيل الفيلم، فكرنا سويا، في الأغاني والموسيقى التصويرية، وأحيي منتج الفيلم على هذا المجهود الرائع».

أغاني كثيرة في الفيلم

وتابع: «حاولنا نعمل فيلم شبه أغاني عبدالحليم، كل موقف بيبقى له صغيرة، لو زعل يقول أغنية ولو فرح يقول أغنية، ولدينا 6 أو 7 أغاني مختلفة في الفيلم، حتى الطفلان قاما بالغناء أيضا».