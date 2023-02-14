محمد نور: فريق واما وقّع عقودا لأعمال سينمائية.. والانشغال أوقفها

حلّ الفنان محمد نور، ضيفا على برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC، مع الإعلاميات هبة الأباصيري ومنى عبدالغني وإيمان عز الدين، حيث تحدّث عن علاقته بأصدقائه في فريق واما، وإمكانية مشاركتهم في عمل سينمائي واحد، ورأيه في أغنيات المهرجانات، قائلا إنّ الفنان بإمكانه تقديم كل ألوان الأغنيات، وعلى سبيل المثال قدّم أغنية «جاني في ملعبي» التي وزّعها إسلام ساسو، وحقّقت نجاحا كبيرا.

نادر حمدي من أكتر الشخصيات الكتومة

كشف محمد نور تفاصيل علاقته بأصدقائه في فريق واما، قائلا: «أحمد الشامي من أطيب الشخصيات، وأحمد فهمي من أكتر الشخصيات اللي بتفهمني بشكل مباشر، ونادر حمدي من أكتر الشخصيات الكتومة ما تفهموش بسهولة، يعني ما تعرفش هو فرحان ولا زعلان ولا متضايق».

وقال محمد نور: «الحقيقة مبسوط إن كل واحد عمل حاجة ونجح، ولما بنرجع مع بعض بنجتمع بنعمل حاجة حلوة وروحنا كمان حلوة مع بعض، إحنا ناقص بس نعمل فيلم سوا إن شاء الله يعني».

بحب اشتغل مع ناس فاهمين

عن احتمالية تقديم فريق واما لعمل سينمائي معا، قال الفنان نور: «إحنا كل شوية نمضي حاجة وبعدين كلنا بننشغل بأعمال تانية ونأجل التصوير، يعني في أفلام كتيرة ماضيين عليها ولسه مصورناش».

وكشف نور عن أنّه يحب تقديم كل ما هو جديد، وأن تكون الأغنية جيدة، قائلا: «بحب اشتغل مع ناس فاهمين وأعمل حاجة حلوة تعجب الجمهور».