«البحث العلمي»: الشركات الدولية تعتمد على مؤشر الابتكار العالمي لضخ الاستثمارات

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنّ أكاديمية تركز على التوعية ونشر ثقافة الابتكار، وتسليط الضوء على المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال منذ فترة، بحكم المسؤولية ودور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم بيئة الابتكار في مصر، موضحًا أنّ مؤشر الابتكار العالمي يقيس قدرات الدول المختلفة حول العالم في الابتكار وتقديم الخدمات المبتكرة وتهيئة بيئة محفزة على ذلك وهكذا.

أهمية مؤشر الابتكار العالمي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ مؤشر الابتكار العالمي يترتب عليه قيام الشركات الاستثمارية الكبرى حول العالم بتحديد الدول المناسبة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وإنتاج المعرفة، لافتًا إلى أنّ ترتيب مصر في هذا المؤشر كان لا يتناسب مع إمكانياتها كونها في مرتبة متأخرة.

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أنّ الأكاديمية قامت بالبحث والتحليل حول أسباب تواجد مصر في المراتب المتأخرة في مؤشر الابتكار العالمي على الأقل في السنوات الأخيرة، موضحًا أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الوزراء اتخذوا قرارات للنهوض بترتيب مصر في هذا المؤشر، مؤكدا أنّ دور الأكاديمية يتمثل في الأمور المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال والاختراع.

مؤشر ابتكار على مستوى المحافظات

ولفت إلى إنشاء مؤشر ابتكار على مستوى المحافظات، يمثل نموذج محاكاة للمؤشر العالمي بهدف تحفيز وتوعية ونشر ثقافة الابتكار في المحافظات المصرية، وتقديم خدمات مبتكرة للمواطنين، موضحًا أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يعرض مخرجات الابتكارات من الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات المختلفة والمنظمات المعنية بالابتكار، ويمثل فرصة تسويقية للابتكارات والاختراعات سنويًا إلى جانب تبادل الخبرات بين الجميع، إذ أنه ضم هذا العام أكثر من 1000 اختراع وابتكار منهم 63 ابتكارا جاهزين للدعم والاحتضان حتى يصلوا إلى منتجات وشركات تكنولوجية ناشئة في الأسواق المصرية.