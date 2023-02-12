خبير اقتصادي: 600 مليار جنيه حجم الاستثمارات في مصر.. 60% منها للدولة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ حجم الاستثمارات التي تجرى في الدولة سنويا ما بين 500 إلى 600 مليار جنيه، و60% منها للحكومة، عبارة عن مشروعات بنية تحتية ومشروعات استثمارية تنفذها الدولة، مقابل 30% إلى 35% للقطاع الخاص.

زيادة استثمارات القطاع الخاص

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة: «الدولة تعمل على تغيير هذا المفهوم من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص بصفته قاطرة التنمية، لأن لديه القدرة على التشغيل والتطوير والتوسع بشكل كبير في عملية الاستثمار والشركات».

نصيب استثمارات القطاع الخاص من 60% إلى 65%

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: «الدولة تهدف إلى أن يكون نصيب استثمارات القطاع الخاص من 60% إلى 65%، ما جرى الإعلان عنه في مايو 2022، من جانب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

وأشار إلى أن الدولة المصرية تأثرت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، فكان لابد من وجود حلول بديلة، حتى لا تلقى كل أعباء الاستثمارات على الدولة.