«رئيسة» أول منجدة سيارات بالصعيد تحصل على ماكينة خيوط: «مش مصدقة نفسي»

شاركت "رئيسة محمد عيسى" العشرينية أول فتاة تعمل منجد سيارات بالصعيد بالكروشيه على صفحات "الوطن" حلمها بامتلاك ورشة خاصة بها وماكينة لصنع تنجيد السيارات والدرجات البخارية، لتستجيب لحلمها المهندسة "آلاء عبد العظيم" وتوفر لها ماكينة خياطة وتنجيد ومواد خام من خيوط وأدوات للتصنيع لدعمها.

دعم النماذج النسائية بسوهاج

قالت المهندسة "آلاء عبد العظيم" لـ"الوطن" أنها تدعم الفتاة السوهاجية وكفاحها بشتى المجالات، التي قررت كسر التابوه والعمل على حرفة تجيدها مقتحمة بها عالم كان حكرا على الرجال فقط، مؤكدة أنها تسعى لجعل رئيسة والنماذج المماثلة تمتلك مشروعها الخاص وبناء حلمها الخاص.

شكر للوطن والمجتمع السوهاجي

وأعربت رئيسة عن شكرها لجريدة «الوطن» لإيصال صوتها وللمهندسة آلاء والمجتمع السوهاجي الذي دعمها لتحقيق حلمها فلم تكن تتوقع أن يستجاب طلبها سريعا لحلمها مؤكدة أنها ستظل تكمل طريقها لتمتلك ورشة ويصبح مشروعها معروف بكامل سوهاج.

وقالت: «أنا مبسوطة ومش مصدقة نفسي باللي بيحصل وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع وكل اللي دعموني».

بدأت عملها بالتاسعة من عمرها

يذكر أن رئيسة بدأت العمل بالأعمال اليدوية والكروشية منذ أن كانت بالـ9 من عمرها بصناعة المفارش وبيعها للعرائس ثم طورتها لصناعة تنجيد السيارات.