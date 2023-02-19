أحمد الدريني: حوار أمير داعش على القناة الوثائقية يكشف تفاصيل ترقيته في صفوف التنظيم

قال الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن أمير تنظيم داعش ذهب إلى سوريا والتحق بصفوف التنظيم وترقى إلى أن أصبح أمير الحدود السورية التركية والمفاوض باسم التنظيم مع عدد من دول الجوار.

أمير تنظيم داعش

وأوضح «الدريني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن أمير تنظيم داعش مهمته كانت التفاوض على مصالح التنظيم وشؤونه المرتبطة بدول الجوار بشكل مشترك، لافتا إلى أن القناة الوثائقية ستعرض أفلامها على مدار 24 ساعة يوميا بدءا من الثامنة مساء اليوم.

السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.