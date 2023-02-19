«ستر وعافية».. مواد غذائية وبطاطين وملابس لـ25 مليون مواطن وانطلاق المرحلة الـ20 في المنيا

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أمس، المرحلة الـ20 من قوافل ستر وعافية، لأهالى قرية المعصرة وتوابعها بمركز ملوى بمحافظة المنيا، بمشاركة 14 كياناً من كيانات التحالف الوطنى لتقديم خدماتها لأكثر من 25 ألف مستفيد.

وجاءت قوافل «ستر وعافية» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، التى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم الكثير من التخصّصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالقدم الصحيح، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

وقوافل «ستر وعافية» تعتبر من أهم مبادرات الحماية الاجتماعية، التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى وتشمل مجموعة من الخدمات تتنوع بين القوافل الطبية، وحملات توزيع المواد الغذائية والبطاطين على المواطنين والأهالى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة «دفء الشتاء»، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفّضة، وفك كرب الغارمات، واهتمّت القوافل بالبُعد الاقتصادى، فعملت على عدة زوايا، من ضمنها تمويل المشروعات متناهية الصغر، ومبادرة مساعدة تنمية صغار الفلاحين، من خلال تنظيم مبادرة «ازرع»، وخلال عام 2022 قدّمت قوافل «ستر وعافية» خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد. واقتصادياً استهدفت «ستر وعافية» 320 ألف مواطن فى 16 قافلة خلال آخر 3 أشهر من العام الماضى، بجانب عملها على إعادة الاحتفال بالمواسم الدينية، واستهداف 25 مليون مواطن، وتوجّهت القوافل إلى ملف الصحة، فتم العمل من خلال 3 آلاف جمعية قاعدية، و310 معامل و320 صيدلية و60 مستشفى متخصصاً، بالإضافة إلى الكيانات البحثية، وتم تقديم خدمات صحية لـ5 ملايين مواطن بتكلفة 4.9 مليار جنيه، إلى جانب القوافل الطبية، وهى نوعان «قوافل طبية علاجية، وقوافل توعوية»، حيث تم تنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة 350 مليون جنيه، وكانت قوافل شاملة، يبقى الفريق لمدة 4 أيام ويقدم العلاج اللازم.

تقديم 1.93 مليون خدمة لمرضى الأورام بتكلفة مليار و635 مليون جنيه.. و875 مليونا لأمراض القلب

وكانت هناك قوافل لها جانب توعوى، فى إطار توعية صحية للأسرة والأم عن التغذية السليمة، وحماية الأطفال من الأمراض، والوقاية خير من العلاج، حيث تم الوصول إلى 2.5 مليون مواطن، من خلال التوعية الصحية والثقافة الصحية، وتم الاستفادة من 60 مستشفى متخصّصاً فى مجالات مثل القلب والأورام وعلاج أمراض الكبد، وتم تقديم الخطة العلاجية لـ1.930 مليون مواطن، ودعم 110 ملايين جنيه للمستشفيات الحكومية والجامعة.

تقديم خدمات لمرضى الأورام بإجمالي 1.93 مليون خدمة

واهتم التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، من خلال قوافل «ستر وعافية» بأمراض الأورام، حيث تم تقديم خدمات لمرضى الأورام بإجمالى 1.93 مليون خدمة، بتكلفة مليار و635 مليون جنيه، وفى أمراض القلب تم الوصول إلى 87 ألف مستفيد، بتكلفة 875 مليون جنيه.

وتطرّقت قوافل «ستر وعافية» إلى ملف الإغاثة والقوافل الاجتماعية، فتم رصد نحو مليارى جنيه من خلال استهداف 250 ألف مستفيد فى هذا الملف، فضلاً عن استهداف إخراج أكبر عدد من المواطنين من دائرة الفقر واستكمال تجربة هى الأولى من نوعها دولياً، حيث لم يتم تنسيق مثل هذا التحالف فى أى دولة من الدول، لتكون لدينا مظلة حماية اجتماعية تستطيع استيعاب أكبر عدد من المواطنين، وتهدف قوافل «ستر وعافية» التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى إلى تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.