قناة الحياة تعرض تقريرا عن قافلة «ستر وعافية» في مركز الرحمانية بالبحيرة

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية مها موسى، تقريرا بعنوان: «قافلة ستر وعافية 18 تُقدم خدماتها للآلاف من الأولى بالرعاية في مركز الرحمانية بالبحيرة».

التعاون بين المؤسسات يؤدي إلى سد الاحتياجات بشكل أكبر

وقال حسين سالم مسؤول متابعة في بنك الطعام المصري، إن التعاون بين المؤسسات يؤدي إلى سد الاحتياجات بشكل أكبر، ولا يؤدي إلى تكرار الحالات.

وأشارت جيهان زكي مدير برامج مشروعات مؤسسة «الصديقية» للخدمات الثقافية والاجتماعية، إلى أن هذه المشاركة الأولى للمؤسسة في قافلة ستر وعافية، متابعة: «سعيدة بهذه المشاركة، ولن تكون الأخيرة، ومن الضروري ألا تقدم كل مؤسسة الخدمات على حدة».

ولفت حازم محمد مدير الإدارة القانونية بقطاع الغارمين في مؤسسة مصر الخير، إلى أنه جرى فك كرب 16 غارما وغارمة بإجمالي مديونيات 300 ألف جنيه.

ندوات توعوية عن سرطان الثدي

وأوضحت نورهان حسني أخصائي عامة بمؤسسة بهية، أن المؤسسة تجري ندوات توعية عن سرطان الثدي، وتدريب السيدات على إجراء الفحص الذاتي، وأن الكشف المبكر في مؤسسة بهية يكون مجانا بنسبة 100%.