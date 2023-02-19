388 كلبا مدربا من 47 دولة شاركت في إنقاذ العالقين من تحت أنقاض زلزال تركيا

ساهمت الكلاب بدرجة كبيرة في إنقاذ عالقين من تحت الأنقاض، حيث شارك نحو 388 كلبا مدربا من 47 دولة في عملية واسعة قامت بها كلاب مدربة في عمليات الإغاثة بالمناطق المنكوب بزلزال تركيا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركيا.

الكلاب لوحدها تنقذ 74 من ولاية قهرمان مرعش

ولعبت الكلاب المدربة دورا كبيرة مع فرق الإنقاذ التركي، حيث استطاعت إنقاذ مئات الأرواح من تحت أنقاض الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا ووصلت قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر.

أسهمت الكلاب في إنقاذ مئات العالقين من تحت الأنقاض منهم 74 في ولاية قهرمان مرعش وحدها.

وكانت من بين الكلاب كلبة تدعي صلة وأنقذت 12 شخصا

وساهمت الكلبة صلة في إنقاذ 12 شخصا من تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية، ولكن بعد فترة من البحث تعرض للإصابة في أقدامها نتيجة للزجاج والمعادن المتناثرة وخضعت للعلاج من البيطريين المتطوعين.

وأنقذ كلب آخر 40 شخصا، حيث تتداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي للكلب حيث بقي نحو 56 ساعة من العمل والبحث، وكلما كان يجلس ليستريح كان فرق الإنقاذ يسكبون عليه بعض من المياه ليعود إلى البحث من جديد.