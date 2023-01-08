اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «التحالف الوطني.. الخير على كل باب»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- لأول مرة.. توحيد جهود العمل الأهلي والتنموي في مصر.. والعنوان: «التحالف الوطني».

- «الخير على كل باب».

- التحالف يرفع سقف التنمية والتمكين والرعاية في 2023: دعم نقدي لـ420 ألف أسرة وغذاء لـ5 ملايين.. وزيادة القوافل الطبية.

- ملحمة المتطوعين: 200 ألف شاب يشاركون في قوافل الخير ويعملون في جميع المحافظات دون مقابل.. والشعار: «عايزين نفرح أهالينا».

-«نهى»: «السيسي» صاحب الفضل في تدشين الكيان ووصلنا لـ8 ملايين أسرة في رمضان الماضي.

- «زمزم»: تكثيف الجهود في ملفات الحماية.

- «الوطن» تنشر فصولا من كتاب «سنوات من المحبة لله والوطن».

- «المجلس القومي»: استراتيجية حقوق الإنسان تعزز المشاركة السياسية.

- «مشيرة»: الدولة اتبعت نهجا علميا رصينا في إعدادها.. و«كارم»: مشروع جديد لمواجهة الكراهية والتمييز.

- «مذكرات البابا تواضروس».

- محدش بلغني بأن الرئيس السيسي جاي يزور الكاتدرائية ويحتفل معانا بالعيد.. وفجأة دخل علينا من باب جانبي في القداس ومعاه بوكيه ورد.

- اتولد في المنصورة ودخل مدرسة «شنودة وكيرلس» ووالده علمه القراءة وكان بيحب حواديت «أبلة فضيلة» في الراديو.

- البطريرك: وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن.. ورفضت اختطاف «الإخوان» للوطن.. وقلت لـ«الجماعة»: لست ديكورا لكم.

- الفارس لا يموت.

- عام على الرحيل.. الوجه الآخر لـ«الإبراشي»: حكاية نبوءته عن الوفاة في سن 58 سنة.

- خاض معارك ضد الفساد والإرهاب.. و«الحقيقة» بداية ظهوره التليفزيوني.

- أزمة «فتوح وجمعة».

- الزمالك يبرئ نفسه في واقعة «تحليل المنشطات».. ومنح صلاحيات إدارية لـ«يوسف» وتعليمات بحل أزمة «الجزيري».

-«كولر» يرفض استمرار 8 لاعبين بينهم «محمود» والأهلي يحدد راتب «عطية».

الصفحة الثانية

- وائل الإبراشي.. المهارة لا تعرف الموت.

- إعلاميون في الذكرى الأولى لرحيله: «فقدنا إحدى أيقونات الإعلام الوطني».

- «بكري»: في فترة «الإخوان» انحاز للوطن.. و«القرموطي»: «العاشرة» فقدت كثيرا من بريقها برحيله.

-«الإبراشي».. «حلم أخير لم يتحقق».

-الوجه الآخر لفارس القضايا الجماهيرية: كان يرفض الاحتفال بميلاده.. وزوجته سر التألق.

- سحر الإبراشي: لم يحدثني عن الموت يوما.. وكتابة مذكراته فكرة غير مطروحة حاليا.. تردد كثيرا في اقتحام مجال البرامج التليفزيونية ونجحت في إقناعه بقبول «العاشرة مساء».

الصفحة الثالثة

-لأول مرة.. توحيد جهود العمل الأهلي والتنموي في مصر.

-التحالف الوطني.. التنمية حق للجميع.

-قطار «ستر وعافية» يجوب المحافظات.

الصفحة الرابعة

-تحالف الخير يرفع سقف التنمية والتمكين والرعاية في 2023.

- «زمزم»: تكثيف الجهود في ملفات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن الكريم للأسر المستحقة.. وتقديم دعم نقدي لـ420 ألف أسرة وغذاء لـ5 ملايين.. وتوسيع خدمات القوافل الطبية لتشمل جميع التخصصات ودعم المستشفيات العامة والجامعية.

-«مع أهالينا» لخدمة المواطن: كراتين غذائية وبطاطين ولحوم «أضاحي».

-«سرحان»: ساعدنا نصف مليون أسرة.. و«فؤاد»: وفرنا آلاف المشروعات ونستهدف توفير 500 ألف مشروع للمواطنين والأهالي المستحقين خلال الفترة المقبلة.

-نهى عبدالقوي: نجحنا في الوصول لـ8 ملايين أسرة في رمضان الماضي بميزانية 2 مليار جنيه وندعم 600 ألف أسرة شهريا.

-«أمين سر التحالف»: «السيسي» صاحب الفضل في تدشين الكيان.. وضم 4 مؤسسات جديدة لمضاعفة أعداد المستفيدين.

- المجتمع المدني يمثل الضلع الثالث لمحور التنمية ويعيش عصره الذهبي وقدمنا مقترحاتنا فيما يخص العمل الأهلي لـ «الحوار الوطني».

الصفحة الخامسة

-ملحمة المتطوعين: 200 ألف شاب يشاركون في «قوافل الخير».

-يعملون في جميع المحافظات دون مقابل وتم تدريبهم بشكل أكثر احترافية: «عايزين نفرح أهالينا ونغير حياتهم للأفضل».

-الأهالي لمنظمات «العمل الأهلي»: «شكرا على كل حاجة حلوة قدمتوها لينا».

-«سعاد»: كنت عايشة في منزل غير آدمي وغيروا حياتي للأحسن.. و«عبداللطيف»: «كأن معاهم عصا سحرية».. و«سعد»: نظموا ندوات عن التمكين الاقتصادي.

- نواب: «التحالف» يعزز مشاركة الشباب في مسار الإصلاح ويدعم وصول الخدمات إلى الأكثر احتياجا.

-الصفحة السادسة

- «الوطن» تنشر فصول كتاب البطريرك الـ118 الذي أشاد به الرئيس السيسي.

- من الطفولة لـ«الكرسي البابوي».. قصة سنوات تواضروس الثاني في رحاب الوطن والكنيسة.

- رحلة وجيه صبحي باقي.. ولد في المنصورة وتتلمذ في نفس المدرسة «شنودة وكيرلس».. ونبوءة بشرته بتولي الكرسي البابوي في 2012.

- تواضروس: والدي كان يشجعني على القراءة وأمي ساعدتني على قرار الرهبنة.. وكنت أحب الاستماع لحكاية أبلة فضيلة في الإذاعة.

- علاقتي مع «السيسي» بدأت في القرية الأولمبية ودائما ما أصف عام 2013 بـ«عنق الزجاجة» في تاريخ مصر.

- «ثمن الحرية».. عنف وقتل وتدمير واعتصامات مسلحة.

-عام اختطاف الوطن.. البابا واجه الجماعة: لست ديكورا.. ومرسي كان مغيبا وغير مستوعب لما يدور حوله.

-رفضت التوجه إلى الاتحادية لالتقاط الصور مع مرسي.. والكنيسة لا تنغمس في السياسة.

الصفحة السابعة

- التبشير بـ«الجمهورية الجديدة».. «يد الله امتدت» وتحولت الصحراء إلى «الأخضر».

- شيرين عبدالخالق: سجلت مع البابا 25 ساعة تحتوي على كواليس وأسرار مهمة.

- الدار المصرية اللبنانية تنشر الكتاب ويضم جانبا من حياته وكواليس الدور الوطني للكنيسة.

- «البابا»: «حياة كريمة» مشروع طموح يليق بمصرنا الجديدة.. والعشوائيات عانت من الإهمال.

- البطريرك يشيد بعظمة قناة السويس الجديدة والتعامل مع أزمة جنوح السفينة بالقناة.

- السيسي يرسي تقليدا رئاسيا جديدا.. زيارة العيد هدية تسعد الشعب.

-البطريرك: لم يكن لدي علم بأول زيارة للرئيس إلى الكاتدرائية خلال ترؤس احتفالات عيد الميلاد.. و12 دقيقة تركت أثرا لا متناهي لدى جموع المصريين.. وظهوره في مطلع العام داخل الكاتدرائية دليل على احتواء الجميع وعدم الإقصاء.. وكلماته «كلنا واحد وطول ما إحنا واحد مانخافش» خرجت من القلب.

- زيارات ولقاءات البابا تواضروس الخارجية.. تحسين لصورة الوطن وتعزيز علاقات وتدشين كنائس.

الصفحة الثامنة

- قائمة الرحيل.. الأهلي يحدد راتب «عطية».. و«كولر» يرفض استمرار 8 لاعبين.. ومفاضلة بين 5 صفقات.

- أدلة البراءة.. الزمالك يبرئ نفسه من أزمة «فتوح وعبدالله».. منح صلاحيات لـ «يوسف».. وتعليمات بحل أزمة «الجزيرى».

- لم الشمل.. بيراميدز يتراجع عن بيع «عادل» و«باتشيكو» يستعد لـ«فيوتشر».

- «أنا وصديقي».. «مبابي» يعلن شروطه لريال مدريد للموافقة على الرحيل.

-«حكيمي» أول المطالب والمهاجم الشاب يضع خطة التدعيمات.