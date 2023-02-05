مساعد رئيس تحرير «الوطن»: التحالف الوطني يعمل وفق خطة علمية مدروسة

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي انطلق مارس الماضي، بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي على عام 2022 عام المجتمع المدني، ضم تحت مظلته 24 كيانًا من رواد العمل الأهلي والتنموي في مصر، وارتفع هذا العدد بعد ذلك ليصل إلى 30 كيانًا.

تدعيم مبدأ العمل التشاركي

وأضاف إمام أحمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خرج منذ يومه الأول لتدعيم مبدأ العمل التشاركي على مستوى جمهورية مصر العربية، إذ تمّ وضع قاعدة بيانات ضمت 37 مليون مواطن من المواطنين الأكثر إحتياجًا في كل ربوع مصر.

العمل بالتحالف الوطني مخطط علمي مدروس

وأوضح مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن أن العمل في التحالف الوطني الأهلي التنموي كان مخططًا علميًا مدروسًا منذ يومه الأول، إذ أعقب قاعدة البيانات إعداد خريطة للتحرك التنموي، للتعرف على احتياجات كل قرية على حدى، ووضع خريطة مفصلة على قرى مصر، وخلال ما يقرب من عام تمّ الوصول إلى 30 مليون مواطن من خلال عدد كبير من المبادرات والفعاليات المتنوعة على رأسها قوافل «ستر وعافية».