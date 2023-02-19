زيادة منافذ «أهلا رمضان» في أحياء القاهرة بأسعار مخفضة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على استمرار افتتاح معارض أهلا رمضان و أكبر عدد من المنافذ الثابتة للسلع حاليا لتشمل كل أحياء المنطقة الجنوبية وخاصة المناطق الاكثر احتياجا والحيوية، والانتهاء من التجهيزات والاستعدادات لدخولها الخدمة و توفير السلع لاكبر عدد من المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك ضمن مبادرة المواطن أولا بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

توفير الزيوت والسكر والأرز بالمعارض

وفيما يتعلق بمعارض أهلا رمضان، أشارت إلى أنه جار إضافة منافذ جديدة للسلع بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية وجار حاليا التجهيز لافتتاح منافذ بشارع الفيوم وشارع 9 أمام محطة مترو حدائق المعادي بنطاق حي دار السلام تمهيدا لافتتاحه أمام المواطنين وامداده بالسلع الغذائية والمنتجات الإستراتيجية بأسعار مخفضة تتنوع ما بين الزيوت ، والأرز ، والسكر ، والخضروات والفاكهة ، ومنتجات الألبان ، واللحوم الطازجة وغيرها من المنتجات التي تحتاجها الاسر المصرية .

افتتاح 15 منفذ بأحياء المنطقة الجنوبية

و أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الجهد المبذول فى تجهيزات معارض أهلا رمضان والمنافذ، كما شددت على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة لكل السلع المعروضه وتوفيرها في المنافذ التي تم افتتاحها لتعظيم استفادة المواطن من المنتجات والسلع التي تم طرحها ليشعر بتغيير ملموس في الاسعار لصالحه خاصة في ظل خطة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لافتتاح اكبر عدد من المنافذ على مرحلتين ليكون 15 منفذ كمرحلة اولى و 21 منفذ كمرحلة ثانية إلى جانب تكثيف الجهود للمتابعة المستمرة لامداد المنافذ بالمنتجات بصورة مستمرة إلى جانب الاعلان عن قائمة الاسعار الاسترشادية بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار.