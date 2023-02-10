سكرتير الموسيقيين السابق يعلن قبول طعنه ضد مصطفى كامل

أعلن المايسترو أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، قبول طعنه ضد الفنان مصطفى كامل، بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين عقب استقالة الفنان هاني شاكر.

طعن أحمد رمضان يهدد مصطفى كامل

وأصدر «رمضان» بيانًا، جاء فيه: «أودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرها في الطعن المقام من مكتبنا عن الموسيقار أحمد رمضان، بصفته سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، ضد المطعون على فوزه كنقيب عام لنقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل، بعد استقالة الفنان هاني شاكر، وأوصت فيه بالآتي: أولًا قبول الدعوى شكلاً، ثانياً وفي الموضوع، بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية لاختيار النقيب العام المنعقدة في تاريخ 11/10/2022، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، ثالثًا: إلزام الجهة الإدارية المصروفات».

مصطفى كامل نقيبًا للموسيقيين

وفاز الفنان مصطفى كامل، بانتخابات نقابة المهن الموسيقية على حساب المايسترو مصطفى حلمي أمين، في الانتخابات التي أُجريت في شهر أكتوبر الماضي.