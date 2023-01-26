مصطفى كامل يقود قطار حفلات الخير لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تعاقده لمجموعة من الحفلات، ستقام لصالح صندوق الإعانات والمعاشات الكائن بنقابة الموسيقيين.

مصطفي كامل يخصص حفلات لصندوق المعاشات والإعانات

وقال مصطفي كامل في بيان له منذ قليل: «بسم الله الرحمن الرحيم وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم.. قريبا (حفلات الخير) لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابه الموسيقيين».

أضاف الفنان مصطفى كامل، «لن أخفي على حضراتكم سرا، لقد تم التعاقد بحمد الله مع شركة كبيرة ومميزة لعمل حفلات ضخمة تحت رعاية النقابة، بينما سيتم إعلان كل التفاصيل، في القريب العاجل».

مصطفى كامل يعلن مشروع لزيادة موارد النقابة

واختتم مصطفى كامل بيانه، قائلا: «يأتي هذا المشروع في إطار الخطة الموضوعة لزيادة الموارد التي ننوي تخصيصها للزملاء غير القادرين على مواكبة الظروف الحياتية الصعبة.. دعواتكم».