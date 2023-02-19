«الغرف التجارية» لـ أحمد موسى: لا حقيقة لرفع أسعار بعض السلع في منافذ «أهلا رمضان»

كشف عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة، حقيقة ما أُثير عن تغيير بعض التجار أسعار السلع بمعارض «أهلا رمضان»، التي تقوم محافظة الجيزة بافتتاحها لخدمة المواطنين، موضحًا أن هناك متابعة صباحية ومسائية للتأكد من بيع السلع بالمعرض بنفس الأسعار المُحدّدة، نافيا رفع أسعار بعض السلع في منافذ أهلا رمضان.

يمكن للمواطن الحصول على 5 كيلو و10 كيلو من أي سلعة

وأضاف «ناصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن كل مكان يوجد به سلبيات، وهناك مواطنين اشتروا الكثير من السلع بغرض تخزينها، ويمكن للمواطن الحصول على 5 كيلو و10 كيلو من أي سلعة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنما لا يمكن الحصول على 20 كيلو بغرض التخزين، موجهًا الشكر لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي لتوريدهم السلع بنفس السعر الذي يتم البيع به في معارض «أهلاً رمضان»، نافيًا رفع أسعار بعض السلع في منافذ أهلا رمضان.

غدًا سيتم افتتاح 4 معارض أهلا رمضان

وتابع: «هذه الأحاديث لا أساس لها من الصحة، وغدًا سيتم افتتاح 4 معارض أهلا رمضان في الوراق وأوسيم وأطفيح والصف، وستستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان، وقد تستمر بعد ذلك»، فمعرض أهلا رمضان الكائن بشارع الملك فيصل يبيع بأكثر من 3 ملايين جنيه سلع بشكل يومي، لافتًا إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدي بالمعرض يتم بيعها بـ 175 و180 جنيهًا.