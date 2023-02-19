تفاصيل منافذ معرض أهلا رمضان الجديدة بالمحافظات.. تخفيضات تصل إلى 50%

افتتحت وزارة التموين مئات المنافذ من معارض أهلا رمضان بالمحافظات لبيع السلع الغذائية المخفضة للمواطنين بتخفيضات تصل حتى 50%، لأكثر من 100 سلعة مابين سلع غذائية أساسية وسلع استهلاكية.

تجد منافذ معرض أهلا رمضان إقبالا كثيفا من المواطنين بالمحافظات على الشراء بعيدا عن جشع واستغلال التجار فضلا عن توفر السلع بأسعار مخفضة وفقا لمديريات التموين بالمحافظات.

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان بالمحافظات يشمل العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة فضلا عن الشراكة مع مبادرات بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومنافذ التموين بالمحافظات، بالإضافة للتعاون مع الغرفة التجارية والمحافظة، وفقا للمهندس محمد إبراهيم وكيل تموين سوهاج لـ"الوطن" موضحا أن كل الجهات المعنية توفر أقصى التسهيلات لمعرض أهلا رمضان.

أماكن معرض أهلا رمضان

وتنشر "الوطن" منافذ معرض أهلا رمضان الجديدة بالمحافظات حيث تفتتح المحافظات بإستمرار العديد من المنافذ وتستعد لافتتاح منافذ أخرى، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع المطروحة بالمنافذ.

أهلا رمضان بالمحافظات

سوهاج: افتتحت محافظة سوهاج معرض أهلا رمضان بمدينة أخميم بجوار الوحدة المحلية، وتستعد لإفتتاح منفذين بقرية شطورة بمركز طهطا وبمركز المنشاة.

كفر الشيخ: إفتتاح معرض أهلا رمضان بمركز كفر الشيخ بمدينة بلطيم بجوار السوق.

منافذ معرض أهلا رمضان

المنوفية: افتتحت محافظة المنوفية معرض أهلا رمضان أمام جمعية الشبان المسلمين بحي غرب بمدينة شبين الكوم.

المنيا: إفتتحت مديرية التموين بمحافظة المنيا منفذ أهلا رمضان بمدينة إطسا.

خريطة معارض أهلا رمضان

أسيوط: أفتتحت مديرية التموين بمحافظة اسيوط 3 فروع موخرا لمعرض أهلا رمضان وهى:

فرع لمعرض أهلا رمضان بقرية منقباد بمركز أسيوط

فرع معرض أهلا رمضان بمركز أبنوب

فرع أهلا رمضان بمقر الغرفة التجارية بمدينة أسيوط.

الغربية: معرض أهلا رمضان بمنطقة المعارض بالحى الأول بمدينة طنطا .

طلب توفير منفذ لمعرض أهلا رمضان

كشف الدكتور محمد إبراهيم وكيل تموين سوهاج لـ"الوطن"، أنه يمكن للمواطنين طلب توفير منفذ لمعرض أهلا رمضان بالقرية أو المدينة عبر التقدم للوحدة المحلية أو لمديرية التموين، فيتم توفير منافذ بيع متحركة، عبر سيارات التموين والمحافظة، موضحا أن الوزارة ستستمر فى إفتتاح المعارض بمختلف نطاق الجمهورية خاصة، بغستقبال شهر رمضان.