«بحوث سخا»: نهاية شهر فبراير أفضل موعد لزراعة محصول القطن بمصر

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، ان أفضل موعد لزراعة محصول القطن الذهب الأبيض في مصر، يكون في نهاية شهر فبراير حتى منتصف شهر مارس في محافظات الوجه القبلي، ومع نهاية شهر مارس حتى منتصف شهر إبريل في محافظات الوجه البحري.

أفضل أصناف القطن المنزرعة في مصر

وأوضح "أبو اليزيد"، في تصريح لـ"الوطن"، أن أفضل أنواع الأصناف المنزرعة من القطن في محافظات مصر هي، جيزة 96، وجيزة 97، وجيزة 94، وجيزة 92، وجيزة 86، وهم جميعهم من أصناف القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، مشيراً أن تلك الأنواع تتميز بالإنتاجية العالية والقطن "الشعر"، الذي يحتل المرتبة الأولي عالمياً.

7 خطوات لزراعة محصول القطن الناجح

- يجب إخلاء الأرض من المحاصيل المنزرعة الشتوية مبكراً.

- يجب حرث الأرض ثلاث مرات متتالية قبل الزراعة.

- يجب إتاحة الفرصة الكافية حتي يتم تشميس الأرض قبل الزراعة.

- يجب تسميد الأرض بالسماد البلدي ما بين 25إلي 30 متر مكعب لفدان القطن الواحد.

- يجب تقطيع الأرض لخطوط ثم يتم تقسيمها لأحواض.

- علي مزارعي القطن تقسيم الأحواض إلي خطوط وتزرع البذرة على عمق من 50 حتى 60 سم.

- يتم الزراعة "بكيس" بذرة القطن واحد بمقدار 50 كيلو للفدان من الأصناف ال5 السابق ذكرها.