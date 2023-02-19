مأساة أب فقد زوجته وبناته الـ3 اختناقا بالغاز في بني سويف: ربنا يصبرني

دخل عامل في حالة من الصدمة والذهول، وذلك عقب وفاة زوجته وبناتهما الثلاث، تأثرا بإصابتهن بحالة اختناق إثر استنشاقهن لغاز ثاني أكسيد الكربون من موقد نار للتدفئة لبردوة الجو أثناء خلودهن للنوم بغرفة نومهن بمنزلهن في قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

الزوج المكلوم: الرحمة والصبر من عندك يارب

وتلقى الزوج المكلوم والذي يدعى جمال محمد جودة ويعمل عامل، واجب العزاء وسط حالة من الصدمة مرددا كلمات: «يا رب الصبر من عندك»، و«الرحمة يا رب».

الزوج يتلقى العزاء في زوجته وبناتهما الثلاث

واكتفى الأب المكلوم بالإشارة إلى أقاربه والمعزيين أثناء تشييع جثامين الزوجة وبناتها الثلاث، بينما ظل منتظرًا داخل مستشفى بني سويف التخصصي، واضعًا يده على رأسه منتظرًا إنهاء تصاريح الدفن، رافضًا الحديث من هول الصدمة.

قرية قمبش تتشح بالسواد

واتشحت قرية قمبش الحمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بالسواد، حزنًا لوفاة ام و3 من بناتها إختناقا بغاز ثاني اكسيد الكربون الناتج من موقد تدفئة اثناء نومهم، حيث أرتدت سيدات القرية اللون الأسود.

تفاصيل وفاة أم وبناتها الثلاث اختناقا بمنزلهن جنوب بني سويف

وتعود تفاصيل الحادث إلى أنه أثناء خلود ربة منزل وبناتها الثلاث في غرفة النوم داخل المنزل، وإشعالهن موقد للتدفئة بسبب بردوة الجو، تعرضن للاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون، وعند محاولة الزوج إيقاظهن فوجئ بوفاتهن قبل نقلهن إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تشييع جثامين الأم وبناتها الثلاث في جنازة مهيبة

وشيع أهالي قرية قمبش الحمراء بمركز ببا ضحايا الحادث الأربعة في جنازة جماعية مهيبة، وسط حالة من الحزن بمسقط رأسهن في قرية قمبش إلى مقابر العائلة.