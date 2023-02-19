أستاذ علوم سياسية: انطلاقة «الوثائقية» بحوار «أمير حدود داعش» مهمة وقوية

علق الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على انطلاق القناة الوثائقية المصرية بحوار أجراه الإعلامي أحمد الدريني، مع أحد أمراء تنظيم «داعش» ويدعى رشيد المصري، المعروف بـ«أمير حدود داعش»، والذي كشف تفاصيل مهمة حول إدارة التنظيم الإرهابي من الداخل.

وقال إكرام بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انطلاقة القناة الوثائقية المصرية، جاءت مهمة وقوية باستضافتها أحد قيادات داعش المنغمسين في التنظيم، للكشف عن أفكار التنظيم وخبرات قياداته، وهو أمر يعطي قوة للقناة في بداية انطلاقها.

بدر الدين: انطلاقة «الوثائقية» جاءت قوية

وأضاف «بدر الدين»، أن توقيت الحوار مع «أمير حدود داعش» له دلالته للتعريف بالأمور الداخلية للتنظيم على لسانه أحد قياداته، وهو ما يعتبر سبقا قويا للقناة لم يتكرر كثيرا أن يتم إجراء حوار مع شخصية مؤثرة من داخل التنظيم الداعشي، ويكشف عن العمليات وما يتم على الحدود والقيام بها، لافتا إلى أن جميعها عوامل لها أهميتها من الناحية السياسية والأمنية والإعلامية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن دور القناة الوثائقية له أهميته في توثيق الأحداث، ولا يتعلق الأمر فقط بالجيل الحالي، بل توثيق للأجيال المقبلة، مضيفًا أنه يتوقع من الفترة المقبلة أن تكون هناك إسهامات وثائقية، وتسجيل للأحداث الحالية التي يمر بها العالم في مصر والمنطقة، ويعطي لها أهمية في زيادة الوعي وأصبح من القضايا الأساسية في الفترة المعاصرة.

أستاذ علوم سياسة: القناة الوثائقية لها دور في رفع الوعي

واستكمل، أن القناة سيكون لها دور في رفع الوعي لدى الشعب، خاصة أنه يمثل خط الدفاع الأول أمام نمط الحروب التي لا تستند للقدرات العسكرية بل الحرب النفسية، منها حروب الجيل الرابع والتشكيك والشائعات والأخبار المغلوطة التي تنشط في فترات سابقة.