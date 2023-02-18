«الكونتينر» يبرز مراحل قص القماش في مجموعة عرفة لصناعة البدل: 70% مصري

قال الفنان أحمد داوود، إن مجموعة عرفة لتصنيع البدل، لديها مصنع لغزل القطن المصري، ويصنع القماش منه، حيث يتم تجميعه في مصنع آخر، تمهيدا لبدء مراحل صنع البدلة.

بدوره، أوضح محمد عياد مهندس إنتاج قسم القص، خلال حواره مع الفنان أحمد داوود مقدم برنامج الكونتينر على قناة ON: «لدينا مخزن خامات كاملة، به كل ما يتعلق بالتشغيل، مثل القماش والبطانة والاكسسوار والزراير».

وأضاف عياد خلال حواره مع الفنان أحمد داوود: «70% من القماش لدينا مصري، وبعض الطلبيات التي ترد إلينا من الخارج تطلب أن يكون كل القماش الذي يتم تصنيع البدل به مصريا».

مهام القسم

وواصل: «في هذا القسم، يتم قص القماش والبطانة والحشويات، تبدأ مراحل القص لدينا من فرد القماش والبطانة الحشويات، ويتم القص على حسب ما هو مطلوب في الورق، لدينا نوعان من القص، الأول هو ان يقص القَطَر الفرش القليلة التي لا يزيد عرضها عن 20 سم».

قص الفرش الكبيرة

وأوضح: «وبالنسبة للفرش ذات العدد الكبير، فإننا نقصها من خلال بسكينة معينة، عبارة عن منشار خشبي يتم إدخال القطعة المراد قصها عليه من أجل تقسيمها كما نريد».