برنامج «الكونتينر» يسلط الضوء على مجموعة «عرفة»: ينتج أكثر من مليون «بدلة» سنويا

قال الفنان أحمد داود، إن الشركات العالمية تصنع بدلا في مصر، وتحديدا مدينة العاشر من رمضان، في مجموعة «عرفة» وذلك، خلال حلقة اليوم من برنامج «الكونتينر» على قناة ON.

تصريحات مدير مبيعات

وقال حمادة عبدالعزيز مدير مبيعات بالمجموعة: «لدينا 8 خطوط إنتاج جواكت و8 خطوط إنتاج بنطلون، وننتج في السنة حوالي مليون و250 ألف بدلة، بواقع 4500 بدلة في اليوم، و10 قطع في اليوم».

وأضاف: «نتعامل مع الأسواق الأمريكية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، وننتج لأرماني وغيرها من الماركات العالمية، ونتعامل مع 20 براند عالمي في إنجلترا».

براند كونكريت

وتابع: «ننتج في السوق المصرية من خلال براند كونكريت، الذي يعتبر أحد براندات المجموعة، ونستخدم في الصناعة الخاصة بنا ماتريال مصرية، ولدينا مصنع قماش، وبالتالي فنحن نستخدمه في صنع البدل، وبخاصة أن الصناعة لدينا تبدأ من الخيط».