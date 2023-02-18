الفنان أحمد داود عبر برنامج «الكونتينر»: العملية الإنتاجية في مصنع عرفة مميزة

أشاد الفنان أحمد داود، بمصنع عرفة، خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامج «الكونتينر»، على قناة ON، موضحًا: «مصانع كثيرة في مصر تحقق أرقاما مميزة في نسب التصدير، ناس بتشتغل صح وتاخد منهم الحاجة وأنت مطمئن».

قوة الصناعة المصرية

وأضاف داود: «عملي في هذا البرنامج جعلني أكتشف وأنبهر بحجم الصناعات المصرية، أنا فخور ومتفائل بالمستقبل، ومن المصانع التي غيرت نظرتي للصناعة المصرية مصنع عرفة، حيث يشغل عددا كبيرا من العمالة، كما أنّ العملية الإنتاجية مميزة للغاية، بالإضافة إلى جودة المنتجات التي جعلت أكبر أسواق العالم تفتح له أبوابها».

مفاجأة جميلة

وتابع مقدم برنامج الكونتينر: «كممثل عمري ما كنت أتخيل إن لما فنان يتعزم على مهرجان والريد كاربت إن اللبس هيبقى مشكلة كبيرة، السوشيال ميديا خلت الموضوع عليه تركيز لم يكن موجودا من قبل، ولما جات لي البدلة ودخلت أقيسها، لقيت مكتوب عليها صُنع في مصر، رغم إننا بنكلمهم منذ أسبوع في لندن لإرسال البدلة، وقالوا لنا إنها مُصنعة في مصر، بعدها بعام بدأت العمل في هذا البرنامج، لأجد نفسي في قلب المصنع الذي يقوم بتصنيع هذه هذه البدل».