رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفنان أحمد داود عبر برنامج «الكونتينر»: العملية الإنتاجية في مصنع عرفة مميزة

كتب:

شريف سليمان
08:37 م | السبت 18 فبراير 2023
الفنان أحمد داود

الفنان أحمد داود

أشاد الفنان أحمد داود، بمصنع عرفة، خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامج «الكونتينر»، على قناة ON، موضحًا: «مصانع كثيرة في مصر تحقق أرقاما مميزة في نسب التصدير، ناس بتشتغل صح وتاخد منهم الحاجة وأنت مطمئن».

قوة الصناعة المصرية

وأضاف داود: «عملي في هذا البرنامج جعلني أكتشف وأنبهر بحجم الصناعات المصرية، أنا فخور ومتفائل بالمستقبل، ومن المصانع التي غيرت نظرتي للصناعة المصرية مصنع عرفة، حيث يشغل عددا كبيرا من العمالة، كما أنّ العملية الإنتاجية مميزة للغاية، بالإضافة إلى جودة المنتجات التي جعلت أكبر أسواق العالم تفتح له أبوابها».

مفاجأة جميلة

وتابع مقدم برنامج الكونتينر: «كممثل عمري ما كنت أتخيل إن لما فنان يتعزم على مهرجان والريد كاربت إن اللبس هيبقى مشكلة كبيرة، السوشيال ميديا خلت الموضوع عليه تركيز لم يكن موجودا من قبل، ولما جات لي البدلة ودخلت أقيسها، لقيت مكتوب عليها صُنع في مصر، رغم إننا بنكلمهم منذ أسبوع في لندن لإرسال البدلة، وقالوا لنا إنها مُصنعة في مصر، بعدها بعام بدأت العمل في هذا البرنامج، لأجد نفسي في قلب المصنع الذي يقوم بتصنيع هذه هذه البدل».

اقرأ المزيد:

«الكونتينر» يستعرض كيفية تصنيع أدراج الثلاجات بداخل مصنع «فريش»

«الكونتينر» يستعرض مراحل صناعة الثلاجات بمصنع «فريش»

«الكونتينر» يتناول تاريخ صناعة الثلاجات منذ الخمسينيات وصولا لليوم

«الكونتينر» يكشف مراحل حشو المولتو بمصنع «إيديتا»: يحدث بعد التسوية

«الكونتينر» يكشف تفاصيل ومراحل صناعة المولتو داخل مصنع «إيديتا»: عملية مبهرة ومعقدة

مدير إنتاج مصنع «بيل كلر» يشرح لـ«الكونتينر» كيفية تحديد سُمك الجلود وتنظيفها

برنامج «الكونتينر» يستعرض مراحل تجهيز الجلد قبل الصناعة
بقلم شريف سليمان