إصابة شخصين في تصادم سيارة وموتوسيكل بطريق «طنطا - بسيون»

أصيب شخصان في العقد الثاني من عمرهما، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» كانا يستقلانها، بسيارة على طريق «طنطا - بسيون» بالقرب من قرية قرانشو، وتم نقلهما إلى مستشفى بسيون المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بتصادم سيارة وموتوسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بسيون، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بإصابة شخصين في العقد الثاني من العمر باصابات بالغة ومتفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل وسيارة على طريق «طنطا - بسيون» بالقرب من قرية قرانشو.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة كلا من «حافظ. خ. ع» ويبلغ من العمر 18 عاماً، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى والقدم اليسرى، و«محمد. أ. ع» ويبلغ من العمر 16 عاماً، باشتباه كسر بالساق اليسري، نتيجة حادث تصادم سياره بموتوسيكل علي طريق «طنطا - بسيون» بالقرب من قرية قرانشو.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جري رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.