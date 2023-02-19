مصرع شخص في حادث تصادم بمنطقة حدائق أكتوبر

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

مصرع قائد سيارة ملاكي

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة أحمد حسين، 35 سنة، ببلدورة خرسانية بالجزيرة الوسطى للطريق في اتجاه الفيوم، مما أدى إلى وفاته في الحال وتهشم السيارة.

ونُقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.