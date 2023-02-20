3 أيام على انتهاء تصوير فيلم «شوجر دادي» لـ ليلى علوي

تواصل الفنانة ليلى علوي، تصوير مشاهدها في فيلم «شوجر دادي» الذي كان يحمل اسمًا مبدئيًا «مهمة في سهل حشيش»، حيث نال البرومو الدعائي الأول للعمل إعجاب قطاع كبير من الجمهور، كونه يضم مشاهد بسيطة يُسيطر عليها أجواء مرح بين أبطال العمل.

السفر إلى سهل حشيش خلال أيام

وعلمت «الوطن»، أنه يتبقى 3 أيام فقط، وينتهي المُخرج محمود كريم، من تصوير العمل كاملًا، تمهيدًا لدخوله مرحلة المونتاج خلال الأيام القليلة المُقبلة، ومن المُفترض أنّ يُسافر أبطال الفيلم إلى سهل حشيش، لتصوير الأيام المُتبقية خلال أيام قليلة.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي، بطولة الفنانة ليلى علوى وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.