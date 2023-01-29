ليلى علوي وتامر حبيب يشاهدان مسرحية «أنستونا»: أمتعتونا

حرصت الفنانة ليلى علوي، وكذلك السيناريست تامر حبيب، وأحمد عبد الله، والمخرجة كاملة أبو ذكري، على مُشاهدة العرض المسرحي «أنستونا» بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، الذي يُعد أولى عروضها المسرحية في مسيرتها الفنية.

ونشر تامر حبيب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة صور من كواليس العرض، مُعلقًا عليها بقوله: «والله ده أنتم اللي أنستونا، وابهجتونا وضحكتونا، وامتعتونا، وفكرتونا بأيام حلوة وحشتنا قوي.. ومش هأخص أي حد بالذكر علشان بجد كلكم وبدون استثناء شاركتم في حالة البهجة اللي روحت البيت بيها، ونمت مبسوط وصحيت مبسوط منها.. شكراً علي البهجة والضحك والنوستالچيا في أيام الحاجات دي بقت شحيحة فيها قوي».

أبطال مسرحية أنستونا لـ دنيا سمير غانم

مسرحية أنستونا، من بطولة دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وهي تأليف كريم سامي، أحمد عبدالوهاب، إخراج خالد جلال.

وتُشارك دنيا سمير غانم، في موسم دراما رمضان المُقبل من خلال مسلسل جديد، مكوّن من 15 حلقة، ويُشارك فيه بيومي فؤاد، ومحمد سلام وسلوى خطاب وآخرين، وهو من إخراج إسلام خيري، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المُقبلة.