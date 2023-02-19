أعلنت القناة الوثائقية المصرية، مواعيد عرض المسرح القومي على شاشتها، المقرر له الأحد، وذلك بعد انطلاق القناة في الثامنة مساء اليوم الأحد بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بالإضافة لعلم مصر.

مواعيد عرض المسرح القومي

مواعيد عرض المسرح القومي على القناة الوثائقية المصرية، تأتي في الحادية عشرة مساء اليوم.

القناة الوثائقية المصرية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأتي على تردد: 12303، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي / H.، وستعرض القناة العديد من الأفلام فى كافة المجالات؛ أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

شريف سعيد رئيسًا لـ قناة الوثائقية المصرية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت تعيين الإعلامي أحمد الدريني، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد، رئيسًا للقناة الوثائقية.