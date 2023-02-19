محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شركة استثمار إماراتية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد إحدى شركات الاستثمار الزراعي الإماراتية، الذي يزور المحافظة لبحث سبل التعاون واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك بحضور محمود عمران مدير صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة.

استصلاح 10 آلاف فدان

وأوضح، محافظ الوادي الجديد، أنه تم الاتفاق على تخصيص 10 آلاف فدان لصالح الشركة لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى دراسة إقامة مشروع إنتاج حيواني متكامل.

محافظ الوادي الجديد: دعم المستثمرين وتذليل العقبات

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمشروع، ومُؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات بما يعود بالنفع على المحافظة ويخدم الصالح العام.

الوادي أمن مصر الغذائي

وقال محافظ الوادي الجديد، إن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الخضراء الواعدة التي تمتلك عددا كبيرا من المقومات البيئية والغذائية والتي تعد أمن مصر الغذائي القادم، فبدأنا بالفعل في دعم الاستثمارات الزراعية والتوسع في زراعة النخيل والتي وصلنا إلى أكثر من 4 ملايين نخلة وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور ورفع كفاءتة التصديرية، كما تجري المحافظة الآن في التوسع مع المستثمرين في الرقعة الزراعية حيث تمتلك المحافظة أراض شاسعة تحتاج لإصلاح زراعي وجميعها صالحة للمقومات الزراعية.