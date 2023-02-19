أمير داعش لـ قناة الوثائقية: نهاية التنظيمات الإسلامية في مختلف بلاد العالم كانت بائسة

قال رشيد المصري، أحد أمراء داعش، إن الجهاديين لم تنته لهم تجربة بنهاية سعيدة إلا مع الشعب البوسني لأني مقتنع بالتجربة البوسنية، لافتا إلى أن هناك دعما مهولا من المجتمع الدولي لتجربة البوسنة، واستفاد الإسلاميون من ذلك في اتجهاهم للسلام على عكس طبيعتهم.

مقتل السفير الأمريكي في بنغازي

وأوضح المصري، أن نهايات التنظيمات الإسلامية في مختلف بلاد العالم كانت بائسة، لافتا إلى أن أول أبحاثه حينما كان طالبا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كان عن المجاهدين الأفغان، مشيرا إلى أنه عاد لمصر بعد طلب أحرار ليبيا مغادرته بعد مقتل السفير الأمريكي في بنغازي، فشعروا بحسهم الإخواني خطورة وجود مهاجرين من مصر وفلسطين.

جاء ذلك خلال حوار أجراه الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أمير تنظيم داعش، على القناة الوثائقية.