القناة «الوثائقية» تتصدر تريند «تويتر» بعد ساعات من انطلاقها

تصدرت «قناة الوثائقية» تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد ساعات من انطلاقها، إذ تُعد القناة أول قناة وثائقية مصرية يتم إطلاقها لتروي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التي شهدتها مصر بمختلف المجالات سواء السياسة أو المجتمعية أو الفنية أو الاقتصادية، وتعرض أفلاما عن الطبيعة ومناطق وشخصيات مصرية بارزة، إضافة إلى إنتاجات حاصلة على جوائز.

وقال أحد المعلقين خلال التغريدات: « كنا محتاجين وثائقيه مصريه من زمان بدايه موفقه باذن الله، مجرد بدايتها تحفه وشدت الناس وبجد المحتوى بتاعها حلو جدا»، فيما قال آخر: « جميل إن يكون عندنا قناة للأفلام الوثائقية المصرية وأتمنى تتيحوا الفرصة لشباب المخرجين انهم يعرضوا أفلامهم على القناة كنوع من الدعم والتشجيع».

فيما قالت أخرى: « القناة بتعرض القصص بطريقة حلوة اوي انا من اول ما بدأت تعرض وانا جايبه عليها لاني بحب التاريخ جدااا وبصراحة مزهقتش ولا مليت طريقة العرض حلوة جدا وحتي الموسيقي التصويريه مشوقه جدا»، بينما قال آخر: « انا حابب فكره القناه اوي وبعد ما شوفت التقارير الاولويه عرفت انها هتقدم حاجه كبيره».