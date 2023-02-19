إصابة شخصين في تصادم سيارتين على طريق «إسكندرية - القاهرة» بالغربية

أصيب شخصان، بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نقل ثقيل، على طريق «إسكندرية - القاهرة» الدائري أمام مدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بتصادم سيارتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بإصابة شخصين باصابات بالغة ومتفرقة، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع أخري نقل ثقيل، علي طريق« إسكندرية - القاهرة» الدائرى أمام مدينة كفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة كلا من «طه. م. ط» ويبلغ من العمر 16 عاماً، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم وجرح قطعى بالجبهة حوالي 10سم، ونزيف من الأنف، و«محمود. ع. ع. ال» ويبلغ من العمر 35 عاما، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري والفك السفلي، وجميعهم مقيمون بقرية الحطيم بمحافظة المنوفية.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفي كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.