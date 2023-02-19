إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بأكتوبر

أصيب 12 شخص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي دائرة القسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 12 شخصا

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر، يفيد فيه بإصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي دائرة القسم.

اختلال عجلة القيادة

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع «هشام، أ»، 19 سنة، عامل بمصنع للصناعات الغذائية والكائن بالمنطقة الصناعية، رفقة 11 آخرين من زملائه بالعمل، متوجهين إلى محل سكنهم بالعياط فوجئ باختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة محدثا إصابتهم جميعا بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي لتلاقى العلاج، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.