إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على «الصحراوي الغربي» بالفيوم

أصيب 14 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة، ظهر اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية.

ويأتي ذلك بعد مرور أقل من 3 ساعات على انقلاب سيارة ميكروباص أخرى على طريق أسيوط الغربي أيضًا، والتي أسفرت عن إصابة 11 شخصًا آخرين.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز.

إصابة 14 شخصًا بالحادث

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة طامية، إلى مكان حادث انقلاب ميكروباص الذي وقع على طريق أسيوط الغربي، بعد نزلة الطريق الإقليمي، اتجاه أسيوط، بدائرة مركز شرطة طامية، وتبينّ إصابة 14 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، حتى يتم تقديم العلاج المناسب لكل مصاب منهم بحسب حالته.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم وضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.