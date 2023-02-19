أمير داعش لـ قناة الوثائقية: صديقي تلقى تدريبات في غزة تحت إشراف حماس   

قال رشيد المصري، أحد أمراء داعش، إنه عاد إلى مصر في سبتمبر 2012، وكان له صديق مهندس يدعى أمجد ذهب إلى غزة لتلقي التدريب تحت إشراف حماس، وكانت الاتصالات صعبة، متابعا: «دخل عبر الأنفاق وأخذوا بطاقته الشخصية لموافقة حماس على دخوله إلى الأراضي الليبية».

وأوضح المصري، أن صديقه أمجد كانت له صداقات إخوانية وسلفية واسعة في أيام الدراسة، على عكسه هو فكان يفضل الكتاب والإنترنت، لافتا إلى أنه تم منع صديقه من العبور إلى ليبيا بصحبته.

جاء ذلك خلال حوار أجراه الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أمير تنظيم داعش، على القناة الوثائقية.