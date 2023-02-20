«قسمتي» أحدث أغنيات إليسا في ألبومها الجديد لعام 2023

"قسمتي وبختي وحلالي، رزق كان متشال وجالي، فرحة حبك خلهالي فرحتين.. فرحتين".. بهذه الكلمات كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن كلمات أغنيتها الجديدة قسمتي التى من المقرر أن تطرح ضمن ألبومها الغنائي الجديد.

إليسا أحيت حفلا غنائيا في الكويت

إليسا كشفت عن الأغنية لأول مرة خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في دولة الكويت رفقة الفنان عبد الله الرويشيد.

وقدمت إليسا خلال الحفلة نخبة من أهم وأشهر أغنياتها منها "هنغني كمان وكمان"، و"من أول دقيقة"، و"بتمون"، و"عيشالك"، وكل يوم فى عمري.

إليسا طرحت أغنية "من أول دقيقة"

طرحت الفنانة اللبنانيه إليسا مؤخرا أغنية «أنا وبس» هي ثاني أغنيات ألبوم إليسا الجديد، والذي طرحت منه منذ شهرين أولى الأغنيات وهي «من أول دقيقة» مع الفنان المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت «التريند» في العديد من الدول العربية والأجنبية وتخطت الأغنية حتى الآن حاجز 300 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة: «بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه.. لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه.. وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه…ده من أول دقيقة حبك قلبي مال».