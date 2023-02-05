مصطفى عمار: إرث الدولة المصرية من الدراما كبير.. «أثرنا في كل بيت عربي»

قال الإذاعي مصطفى عمار، إنّ كتاب أساطير الدراما للكاتب محمد مسعود مهم للغاية، حيث يوثق تاريخ الدراما وتأثيراتها على المجتمع المصري، وكان الجزء الأول صدر العام الماضي، إذ ضم نحو 20 مسلسلا، كما يضم الجزء الثاني 30 عملا من درة الأعمال المصرية.

وأضاف عمار، خلال تقديم برنامج «ملعب الفن»، على إذاعة أون سبورت إف إم، أن هذه الأعمال نتاج مؤلفين ومخرجين وممثلين عظماء، حيث يؤمنون بما كانوا يقدموه: «مكناش بنشوف نموذج سلبي يتم الاحتفاء به في الدراما المصرية، أو موضوعات غريبة وشاذة، الناس دي كانت عارفة بتعمل أيه».

وتابع الإذاعي: «لدينا إرث كبير جدا يؤرق البعض، ويطير النوم من أعينهم، حيث أثرت الدراما المصرية في كل بيت عربي، وبالتالي من الطبيعي أن نتعرض لمحاولات التشويه».