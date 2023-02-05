مؤلف «أساطير الدراما» لـ مصطفى عمار: أعمل على توثيق 100 مسلسل وتتر في الكتاب

قال الكاتب الصحفي محمد مسعود مؤلف كتاب أساطير الدراما، إن ملف الدراما المصرية مهم جدا، حيث يشمل الحاضر والماضي والمستقبل، مشددًا على أن الأعمال التي تسيئ للمجتمع المصري، تترك صورة ذهنية سلبية عنه.

وأضاف «مسعود»، خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «السينما المصرية تم التوثيق لها بشكل رائع، لكن الدراما المصرية لم توثق، ننتج دراما منذ عام 1960 أو 1962، نحن أمام صناعة كاملة لم توثق، وبالتالي كان يجب توثيقها لأنها قوتنا الناعمة، من المحيط للخليج كانت الدراما المصرية تدخل كل بيت عربي».

وتابع أن الدراما سلاح مؤثر حتى أن محمد جلال عبد القوي، قال إن الدراما أهم من التعليم الجامعي، وبالتالي فإن الدراما ملف في غاية الخطورة.

وواصل: «عكفت على إنتاج مشروع ثقافي كامل، وهو التأريخ للدراما المصرية من خلال توثيق 100 مسلسل، أصدرنا الجزء الأول بـ20 مسلسلا، وأتممنا منتصف الحلم ووثقنا 50، وخلال سنتين سنوثق بقية الـ100 عمل، وفي الجزء الخامس من أساطير الدراما، سنوثق تترات الدراما».