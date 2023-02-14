أمن القاهرة يبحث عن سيدة ألقت جثة طفلة حديثة الولادة في القمامة بالخليفة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف هوية سيدة ألقت جثة طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بمنطقة الخليفة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للطفلة تمهيدا لمطابقتها بتحليل البصمة الوراثية للمتهمة بإلقاء الجثة عقب القبض عليها، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثة الطفلة تمهيدا لتفريغها لكشف هوية المتهمة وضبطها.

بداية البلاغ

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، بلاغا من أحد عمال النظافة يفيد بالعثور على كيس بلاستيك بداخله جثة طفلة حديثة الولادة في أحد صناديق القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود للقبض على المتهمة بإلقاء جثة الطفلة.