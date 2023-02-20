القبض على 3 عمال سرقوا مبلغا ماليا من مصنع بأكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر ثاني، القبض على 3 عمال قاموا بسرقة خزينة من مصنع بالمنطقة الصناعية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من "ع ، ع" 47 سنة صاحب مصنع للمواد الغذائية والذي أفاد باكتشافه كسر مكتب المحاسب وسرقة خزينة صغيرة بداخلها مبلغ مالي 15 ألف جنيه وأوراق خاصة، على الفور انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثاني والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين كسر مكتب المحاسب من الكالون.

سرقة الخزينة

وبالتحريات والتقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، عبد الرحمن، م 24 سنة عامل بالمصنع، وعبدالله، م 24 عامل سابق بالمصنع، ومحمود،ع 29 سنة صديق الثاني ألقى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر بارتكابهما الواقعة حيث قاموا بالتسلق على السور إلى غرفة المحاسب وقاموا بسرقة الخزينة وتوجهوا بها إلى أحد العقارات تحت الإنشاء وقاموا بكسرها باستخدام مطرقة واستوليا منها على المبلغ المالي، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني، إن المادة 318 من قانون العقوبات وردت بها من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.