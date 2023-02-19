«النحالين»: أسعار العسل مستقرة رغم ارتفاع الطلب عليه في الشتاء

يشهد فصل الشتاء من كل عام إقبالا من جانب المواطنين على شراء العسل بكل أنواعه، وتشهد أسعاره في الأسواق استقرارا مع تقديم المحال التجارية الكبرى عروضا مخفضة تزيد من إقبال المواطنين على الشراء.

إقبال المواطنين على شراء العسل يزداد في فصل الشتاء

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السيدة زينب قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن إقبال المواطنين على شراء العسل مستمر طوال العام ولكنه يزداد مع دخول فصل الشتاء وتختلف الأسعار من محافظة ومنطقة إلى الأخرى.

وقال سيد محمود، أحد تجار الجملة، إن إقبال المواطنين على شراء العسل بكل أنواعه يزداد مع دخول فصل الشتاء وتختلف أسعاره وفقا للنوع الذي يريد المواطن شراءه والسعر الذي يحدده التاجر، وبالتأكيد الأسعار داخل منافذ الجملة تختلف عن المحال التجارية.

أسعار العسل في الأسواق

وأوضح محمود أن أسعار العسل الأبيض المطروح بالمحال التجارية تتراوح بين 60 إلى 70 جنيها، ويسجل العسل الأسود 35 جنيها، بينما يسجل كيلو العسل الأسود داخل أسواق الجملة 30 جنيها، والجبلي 85 والموالح 50 جنيها وعسل حبة البركة 60 جنيها والبردقوش 55 وكيلو عسل برسيم 45 جنيها، مشيرا إلى أن العديد من المحال التجارية الكبرى تطرح الفترة الحالية عروضا مخفضة على السلع الغذائية، وذلك لاقتراب حلول شهر رمضان المبارك فقد بيلغ سعر 3 برطمانات من العسل 74 بدلا من 92 جنيها، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء.

استقرار أسعار العسل

ومن جانبه، قال فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، في تصريح لـ«الوطن»، إن كل أنواع العسل المطروحة في الأسواق أسعارها مستقرة، حيث تتراوح من 60 إلى 80 جنيها، وتشهد الفترة الحالية طلبا من جانب المواطنين على شراء العسل نظرا لأن الإقبال يزداد عليه في فصل الشتاء أكثر من الصيف.