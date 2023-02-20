مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء قصف أوكراني على «مقاطعة دونيتسك»

أسفر قصف أوكراني على «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء، عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

ألمانيا: الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة لـ أوكرانيا

قالت السلطات في «برلين»، على لسان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في مقابلة مع وكالة «بلومبيرج» الأمريكية على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن»، إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لـ«كييف».

وصف بيستوريوس، الدفاع الجوي الأوكراني بالأولوية قصوى، مضيفا :«يجب تحقيق ذلك في الأشهر الثلاثة المقبلة»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أيد أمس الأحد، دعوة أعضاء «الاتحاد» لشراء أسلحة بشكل مشترك من أجل مساعدة أوكرانيا، محذر من أنها لن تحل حاجة «كييف» الملحة لمزيد من السلاح الآن.

وكانت إستونيا، اقترحت في وقت سابق، بقيام «الاتحاد الأوروبي» بتقديم طلبيات كبيرة لشراء الذخيرة نيابة عن دول متعددة من أعضاء التكتل لتسريع عملية الشراء وتشجيع شركات الأسلحة الأوروبية على الاستثمار في زيادة قدراتها الإنتاجية، فيما من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد خطة «تالين» في بروكسل، اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون في «الاتحاد الأوروبي» إنهم يدرسون بشكل عاجل إمكانية الشراء المشترك لقذائف مدفعية من عيار 155 ملليمتر لمساعدة «كييف».

من جانبه، دعا رئيس بولندا أندريه دودا، عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى «وارسو»، دول حلف شمال الاطلسي «الناتو» إلى توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الأزمة، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

100 شخص يشاركون في مظاهرة بـ«واشنطن» ضد الدعم العسكري لـ«كييف»

واليوم الاثنين، يبدأ بايدن زيارة لبولندا، يلتقي خلالها بقادة من الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيما شهدت العاصمة الأمريكية «واشنطن»، مظاهرة احتجاجية حاشدة، تحمل عنوان «مسيرة الغضب ضد آلة الحرب» شارك بها حوالي 100 شخص، ضد الدعم العسكري المقدم للحكومة الأوكرانية.

وحمل المتظاهرون في المظاهرة التي أطلقها «الحزب الليبرتاري» الأمريكي، الأعلام الروسية، وفقا لما ذكلارته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أعلنت شركة «روس أوبورون إكسبورت» الروسية، تقديم عدة عينات من المعدات العسكرية والأسلحة لمؤسسة المجمع الصناعي العسكري الروسي في معرض «أيدكس 2023» في العاصمة الإماراتية «أبو ظبي»، لأول مرة، وتخطط الشركة، إظهار أكثر من 200 نموذج واعد لجميع فئات القوات المسلحة.