القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ4 قذائف من عيار 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية، بـ4 قذائف من عيار 155 ملم، «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» على إثر استفتاء تم تنظيمه في 2022، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

ودعت رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي السابقة، الديمقراطية نانسي بيلوسي، أمس السبت لنقل طائرات «إف-16» المقاتلة إلى أوكرانيا، مشيرة في كلمتها أمام «مؤتمر ميونخ الأمني» السنوي المنعقد بألمانيا، إلى أن المشرعين الأمريكيين خلال العام الماضي 2022، كانوا طوال الوقت يلبون طلبات«كييف» المتعلقة بالدعم العسكري.

من جانبه، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز، في لقاء مع مذيعة شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية كريستيان أمانبور، ردا على سؤال حول ما إذا نفدت الذخيرة ولم تستطع المصانع زيادة إنتاجها مع استمرار الأزمة الأوكرانية، عن اعتقاده أن العلاقة بين وزارة الدفاع وهذه الصناعة هي شيء أشبه بشركات صناعة السيارات.

وأضاف شولتز، أنه يجب يكون هناك دائمًا مخزون من السيارات، وهناك إنتاج دائم.

برلماني ألماني: مطالب «كييف» بتوريد قنابل عنقودية رغبات غبية

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة السياسة الأوروبية في البرلمان الألماني «البوندستاج» أنتون هوفريتر، في مقابلة مع قناة «آر إل تي» التلفزيونية: إن المطالب الأوكرانية في «مؤتمر ميونخ للأمن» بتوريد الفوسفور والقنابل العنقودية، رغبات غبية وخاطئة ولاينبغي تلبيتها.

وعلى هامش «مؤتمر ميونخ للأمن» السنوي، طلب وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، تزويد بلاده بقذائف عنقودية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتراح أوروبي باستخدام أساليب إنتاج أسلحة مماثلة لفترة أزمة فيروس كورونا

بدورها، أشارت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، إلى أن على الحلفاء مضاعفة الدعم العسكري لـ«كييف» من أجل إفشال الخطط الإمبريالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، مقترحة في حلقة نقاشية مع أمانبور، خلال «مؤتمر ميونخ للأمن» بألمانيا، استخدام أساليب إنتاج مماثلة لتلك التي شوهدت خلال أزمة فيروس كورونا

ردع للتصرفات

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية الأوكرانية على لسان الوزير دميتري كوليبا، في فيديو، أن دور وساطة «بكين» في الأزمة يمكن أن يكون بمثابة رادع لتصرفات «موسكو»، وأوضح المسؤول الأوكراني، أنه يتطلع إلى المحادثة مع نظيره الصيني «وانج يي»، في مدينة «ميونخ» الألمانية، وفقا لما ذكرته صحيفة «سترانا»