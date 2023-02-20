انطلاق فعاليات الملتقى العربي للمياه في الإمارات

انطلقت فعاليات الملتقى العربي الأول للمياه في الإمارات، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبدعم من وزارتي الري المصرية، والطاقة والبنية التحتية في الإمارات، تحت عنوان «الموارد المائية غير التقليدية فرص الاستثمار».

أبو زيد: ندرة المياه تشكل تهديدا أمنيا حادا وقلقا في الوطن العربي

وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، قال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إنّ المياه وندرتها تشكلان تهديدات أمنية حادة ومثيرة للقلق في عالمنا العربي، الذي يتنامي فيه عدد السكان بوتيرة عالية ومتسارعة، والذين يواجهون جميعا الأخطار الناجمة عن ندرة المياه والعجز المالي الشديد.

وأضاف رئيس المجلس العربي للمياه، أنّ ما يزيد حدّة الأخطار المتعلقة بندرة المياه، أنّ أكثر من‫ نصف مصادر المياه المتجددة في المنطقة تنبع من خارجها، ما يتسبب في تفاقم حدة التوتر، ويهدد الاستقرار والعيش السلمي.

أبو زيد: الحوار التشاركي بين مختلف الجهات الفاعلة مطلوبا الآن

وأوضح الدكتور أبوزيد، أنّه إزاء ذلك أصبح الحوار التشاركي بين مختلف الجهات الفاعلة، مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى، لاستكشاف الحلول الرائدة والاستثمار في المشروعات الجديدة الوعدة، خاصة لتوفير الموارد المالية الذي يمثل تحديا رئيسيا في تنفيذ الخطط الحكومية العربية.